Kumu dokumentaal näitab imikute sukeldumist

Filmi autoritel Elín Hansdóttiril, Anna Rún Tryggvadóttiril ja Hanna Björk Valsdóttiril on õnnestunud tuua ekraanile erakordne emotsionaalne side, mis tekib Snorri ja pisikeste sukeldujate vahel. Korraga haarav portree- ja hariduslik film tuletab ühtlasi meelde, kui oluline on võtta aega oma lapsega tegelemiseks ja et vesi – elu ja maagilise puhastumise allikas – võib olla just see vahend, millega seda sidet pühitseda.

4. märtsil kell 18 Kumu auditooriumis toimuva seansi juhatab sisse akrobaat ja beebivõimlemise juhendaja Vello Vaher. Film on islandi keeles ingliskeelsete subtiitritega, sissepääs tasuta.