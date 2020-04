Kultuuriportaal soovitab: dokfilm "Rituaalid vees" ETV2-s

28. aprillil jõuab ETV2 eetrisse Islandi dokumentaalfilm "Rituaalid vees" ("Dive: Rituals in Water"), mis on linastunud nii Pimedate Ööde filmifestivalil kui ka Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sarjas.

Vanas basseinis ookeani ja mägede lähedal tegeleb Snorri Magnusson kuus päeva nädalas hommikust õhtuni imikutega. Ta on töötanud siin 28 aastat ja loonud oma rituaalid. Basseinist on saanud omaette maailm, kus imikud sukelduvad, seisavad tema peopesal, mängivad ja on õnnelikud. See on püha paik, kus värsked lapsevanemad veedavad aega koos lastega ja loovad nendega tugeva sideme.

"Rituaalid vees" ("Dive: Rituals in Water") on ETV2 eetris 28. aprillil kell 21.30.