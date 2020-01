Itaalia ehtekunstnik avab näituse Eestis: see ilm ja pimedus kanduvad ka minu töödesse

Graafiku taustaga Federica on pärit Roomast, kuid elab praegu Tallinnas. Eelmisel aastal lõpetas ta professor Kadri Mälgu õpilasena Eesti kunstiakadeemia magistrantuuri, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Minu uurimus algas märkidest ja selle näituse jaoks tegin mõned ehted ja metallobjektid. Minu taust on kujutav kunst, alustasin joonistamisest ja trükigraafikast. Ja nüüd ma kannan oma stiili ja keele üle metalli," selgitas Federica Cogliandro.

Federica usub, et Eestis veedetud aeg on mõjutanud nii teda ennast kui tema loomingut. "Aastatega on mu tööd muutunud, nagu mu kogemused, mis ma siit olen saanud, see ilm ja pimedus ja tekkinud tunded kanduvad ka mu töödesse," tõdes ta.

Näitus A-galerii seifis on avatud neljapäevast kuni veebruari alguseni.