Arhitektuuriajaloolane näitas Tallinna südame kõige koledamad paiku

Hooletusse jäetud linnaruumi on Andres Kraasi sõnul üle Tallinna nii palju, et seda ei jõuaks isegi terve nädala jooksul üles võtta. Tema arvates on igati asjakohane maju lammutada ja uusi asemele ehitada, kuid ehitus ning planeerimine ei tohiks venida pikale. Selle vastu soovitab ta arendajatele kvartalite ning hoonete ehitamiseks kindlad tähtpäevad seada.

Endise Eesti Kunstiakadeemia krunt

Kohas kus kümme aastat tagasi asus veel kunstiakadeemia, on täna konarlik ja tühi plats. "Kole kevad-sügisene sopaauk on laiutanud siin pikalt. Kogu kvartal on jäänud välja planeerimata," nentis Kraas. Õnneks plaanib OÜ City Plaza sinna 30-korruselise elu- ja ärihoone ehitamist.

Kivisilla tänava ja Tartu maantee ristmik

Umbes kümmekond aastat tagasi ehitati ristmiku nurgale uus linnaruum, kuid arhitektuuriajaloolane ei ole valminud kvartaliga sugugi rahul. "Siin on kõik, mis vähegi võimalik, kole ja korrast ära. Edasiminek on muidugi toimunud, varem nägi siin kõik veel jubedam välja," ütleb ta ja jääb kimpu väikesele väljaku nimetamisegagi. Pargiga ju tegu pole.

Rotermanni kvartal

"Rotermanni kvartal on tegelikult päris õnnestunud, tasapisi on ta kerkinud. Meeles tuleb aga pidada, et esimesed ehitised valmisid siin juba 25 aastat tagasi, kuid arendus pole siiani valmis," sõnas Kraas ning lisas, et kahjuks leiab kvartali ühes otsast tänaseni lammutamata ja varisemisohtlikke hooneid.

Rotermanni kõrval asuv kaarhall

"Kõik kes Tallinnasse tulevad, peavad siit ühel või teisel moel läbi jalutama. Midagi kohutavamat on praegu raske linnapildis välja tuua," oli Kraas ülimalt kriitiline. Aastaid seisnud kaarhalli näol on tema sõnul tegemist ajutise ehitisega, mida pole tänaseni lammutatud.

Kosmose kino vastas asuv Tõnismägi Premium kvartal

Kraasi arvates on selles kvartalis mitmeid murekohti. Peamiseks aga Paul Kerese mälestussammas, mille ette on kultuurivaenulikult jäetud bussiootepaviljon ja prügikast. "Barbaarne lahendus," nentis ta.

Musumäe kõrval asuv Valli tänav

"Siin on näha vaid osa linnamüüri tornist, ülejäänud on lobudiku poolt kaetud," ütles Kraas, viidates vanalinnale kui Unesco arhitektuuripäranile. 1930ndatel aastatel jäi planeeritud kvartali ehitus Eesti Vabariigis pooleli ning torn, millest pidi saama osa uuest ehitisest, paistab kentsakalt välja pisikese kollase räbalas seisus maja katuselt.