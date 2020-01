Eesti keeles ilmus ulmeklassiku Arthur C. Clarke'i romaan "Kuutolmu varing"

Kirjastus Fantaasia andis sarjas "Orpheuse raamatukogu" välja ulmeklassiku Arthur C. Clarke'i romaani "Kuutolmu varing", mis on tema kümnes eesti keeles ilmunud teos. Teose tõlkis Martin Kirotar, toimetas Eva Luts.

"Kuutolmu varing" on klassikaline katastroofiromaani, mille tegevus toimub lähituleviku koloniseeritud Kuul. Lõbusõidulaev Selene vajub kuuvärina tagajärjel 15 meetri sügavusele kuutolmu kihi sisse ning jääb sinna koos reisijatega lõksu. Ja hapnikku jätkub neil vaid piiratud ajaks. Algab keerukas päästeoperatsioon, samal ajal peab meeskond toime tulema reisijate psühholoogiliste probleemidega.

Arthur C. Clarke'i kõige tuntumaks teoseks on "2001: Kosmoseodüsseia", mille kirjanik kirjutas samal ajal, kui valmis Stanley Kubricku legedaarne samanimeline ulmefilm. 2008. aastal surnud C. Clarke kirjutas elu jooksul üle 80 raamatu, mille hulgas oli nii teaduslikke, populaarteaduslikke kui ka ilukirjanduslikke teoseid.

Sarjas "Orpheuse raamatukogu" on viimati ilmunud ka Lev Veršinini kahest lühiromaanist koosnev kogumik "Vildaka homse kroonikad" ning Stephen Kingi esimene novellikogu "Öine vahetus".