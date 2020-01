Maria Arusoo: loodame paari aastaga kunstnike andmebaasi suurust kolmekordistada

"Kahjuks kõiki kunstnikke selles andmebaasis ei ole ja see ei ole ka plaan. See on väike läbilõige Eesti kunsti hetkeseisust ja praegu aktiivsetest kunstnikest. Aga kunstnikke, kes on aktiivsed, on kordades rohkem. Ka KKEK-i arhiivides on kordades rohkem kunstnikke," rääkis Arusoo "Terevisioonis".

Esmaspäevaks oli andmebaasis 41 kunstnikku uuendatud biograafiate ja portfooliotega. "Meil on praegu töös veel 20 kunstnikku. Aga tegelikult üritame me paari aastaga seda kolmekordistada. Kui me vaatame kunstnike liidu andmeid, siis meil on 1000 registreeritud kunstnikku, pluss ka need, kes ei kuulu kunsti- või loomeliitudesse."

Arusoo tunnistab, et 41 on väga väike arv, kuid nad ei hakka katma kogu tuhandet. "Meil on mitmeid institutsioone, kust sa kunstnike infot saad ja see on võib-olla mitte ainult professionaalidele suunatud, aga ta on väga palju välisekspertidele, ülikoolidele suunatud."

Samas ei ole see andmebaas midagi uut, tõdes ta. "Seda alustati juba 90. aastatel KKEK-i algusaegadel, kui koguti paksusid portfooliosid ja slaide. Me oleme viimased aastad seda hoogsalt digiteerinud. Seda infot on seal veel väga palju."

Arusoo kinnitas, et andmebaas on koostatud kunstnikega koostöös. "Me ise pöördume kunstnike poole, kunstnikud pöörduvad meie poole. Aga kui läheb biograafiate kirjutamiseks ja teoste valimiseks, siis on kunstnikel lõppsõna."

Sama biograafia on kunstnike jaoks ka pärast kasutatav, lisas ta. "Kui kunstnikul on väga kandideerida kuhugi residentuuri, näitusemajasse, näitust teha, siis ta saab seda kasutada. See on vabavara."

Peale süvendatud biograafia ja CV saab andmebaasist ülevaate ka valitud projektidest. "Teoseid on võimalik vaadata näituste kaupa, aga alati on ka see, et lisainfo saamiseks on võimalik võtta ühendust meie või kunstnikuga."

Ta lisas, et materjali tuleb andmebaasis hakata uuendama pidevalt, nii teoste kui ka tekstide osas. "See ei ole punktiga üritus, et tegid ära ja seal ta on ning nüüd ainult suurendame andmebaasi. Seda tuleb kogu aeg uuendada."

Arusoo selgitas, et andmebaasi koostamise juures on ekspertkomisjon, kuhu kuulub kunstnik Liina Siib Eesti kunstiakadeemiast, Kati Ilves Kumu kunstimuuseumist ja Peeter Talvistu Tartu kunstimajast.

"Lisaks kuulame kõiki oma kolleege ja kunstnike endid. Me püüame seda koostada suhteliselt laiapõhjaliselt. Need nimed, kes sinna jõuavad, ei ole kindlasti keskuse enda valik ainult," sõnas ta.