Valmis Eesti kunstnike andmebaas

Esimest korda on kolme aasta pikkuse töö tulemusena võimalik saada ülevaade Eesti kunstnikest ja kunstiväljal tegutsejatest, kuna Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusel on valminud põhjalik andmebaas, kuhu on kogutud info kaasaegsetest kunstnikest, kuraatoritest ja kriitikutest.

Andmebaasi valiku pani kolme aasta töö tulemusena kokku ekspretkomisjon. Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse kommunikatsiooni- ja projektijuht Kaarin Kivirähk rääkis ERR-ile, et tegemist on Kaasaegse Kunsti Eesti Keskuse uuenenud kodulehel asuva nimekirjaga praegu tegutsevatest Eesti kaasaegsetest kunstnikest, kellele keskus on loonud profiilid, kus iga huviline saab vaadata selle kunstniku teoste dokumentatsioone, saab lugeda lühikest biograafiat ja ka lisaviiteid lisaonfo saamiseks.

"Näiteks, kui kunstnikul on olemas oma koduleht, siis saab sealt juba edasi uudistada või kui näiteks temast on tehtud telesaade või mõni pikem artikkel, siis meie andmebaas on esmane samm ülevaate saamiseks," rääkis Kivirähk.

Andmebaasi üks sihtgrupp on välismaa kunstieksperdid, kes tahavad Eesti kunstist ülevaadet saada ja saavad andmebaasi kasutada tööriistana. Samas on keskus mõelnud ka Eesti kunstiprofessionaalide ja kunstihuviliste peale. "Samuti näeme ühe olulise sihtgrupina ülikoolide ja koolide õpilasi ja õppejõude. Kõik need tekstid, mis on koostatud andmebaasi jaoks kunstnike kohta, on vabavara ehk siis me kutsume üles neid kasutama õppetöös. Ja ka kunstnikud ise saavad neid kasutada oma portfooliotes, eri taotluste kirjutamisel."

Andmebaas ei kajasta veel kõiki Eestis praegu tegutsevaid kunstnikke, aga keskus töötab Kivirähki kinnitusel selles suunas, et seal oleks võimalikult adekvaatne pilt nendest kaasaegsetest kunstnikest, kelle jälg on tuntav Eesti kaasaegses kunstis, kes osalevad aktiivselt näitustel ja kes räägivad ühiskonnas ka kaasa.

Andmebaasi valiku paneb kokku ekspertkomisjon, kuhu lisaks KKEK-i esindajatele kuuluvad Kati Ilves Kumu kunstimuuseumist, Peeter Talvistu Tartu Kunstimajast ja Liina Siib, kes on kunstnik ja Eesti Kunstiakadeemia õppejõud. "Ja meie KKEK-ist tegeleme sellega, et valitud kunstnikud saaksid sinna lisatud."