Pildid: Postimehe aasta inimeseks valiti režissöör Tanel Toom

"See tuli mulle suure üllatusena, loomulikult ei osanud ma seda oodata," kommenteeris Tanel Toom Postimehe aasta inimese tiitli saamist."Igasugune tunnustus on tore, aga kujutasin ette, et aasta inimeseks võiks saada mõni teadlane, kirurg või tuletõrjuja või keegi, kes teeb rohkem mingit päris asja või on ühiskonnale kasulikum."

Postimehe filmitoimetaja Hendrik Alla nentis, et Tanel Toom on hakkama saanud fantastilise saavutusega, kuna ta suutis raamatu põhjal, mille kohta on igal eestlasel oma ettekujutus, luua filmi, mis puudutas sadade tuhandete vaatajate südant. "Filmitoimetajana on mul eriti hea meel selle üle, et Postimehe aasta inimese auhinna ajaloos on see neljas kord, kui tunnustuse saab filmikunstiga seotud inimene," lisas ta.

Pärast Tallinna Ülikooli filmikunsti eriala lõpetamist siirdus Tanel Toom õppima Inglismaale National Film & Television Schooli mängufilmi režii magistrantuuri. 2008. aastal valiti tema lühifilm "Teine tulemine" Veneetsia filmifestivalile. 2010. aastal võitis ta enda lühifilmiga "Pihtimus" välismaise filmi kategoorias tudengifilmide Oscari ning 2011. aastal esitati see ka parima lühimängufilmi Oscari nominendiks.

2019. aastal ilmus EV100 filmiprogrammi raames Toomi esimene täispikk mängufilm "Tõde ja õigus", mis purustas Eestis kinokülastuse rekordi ning jõudis ka võõrkeelse filmi Oscari shortlist'i. Hetkel on töös Tanel Toomi teine täispikk mängufilm "Gateway 6", kus peaosades astuvad üles näitlejad Leo Suter ja Olga Kurylenko.

Möödunud aastal valiti Postimehe aasta inimeseks kommunismiohvrite memoriaali autorid Kalle Vellevoog, Jaan Tiidemann, Tiiu Truus, Kirke Kangro ja Lidia Zarudnaja. Postimehe aasta inimese preemiat anti välja 23. korda.