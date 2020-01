Tanel Toom: paljud võõrad inimesed on mulle kirjutanud ja tänanud "Tõe ja õiguse" eest

Postimees valis 2019. aasta inimeseks filmi "Tõde ja õigus" režissööri Tanel Toomi, kes kinnitas ERR-ile antud intervjuus, et tema jaoks on eriti oluline just tavaliste kinokülastajate tagasiside.

"Minu jaoks on kõige soojem ja olulisem just see tagasiside, mis on tulnud tavaliste kinokülastajate poolt," sõnas Tanel Toom ja mainis, et talle on väga paljud võõrad inimesed kirjutanud ja tänanud "Tõe ja õiguse" eest. "Nad on rääkinud mulle enda lugusid, kuidas ja miks see film neid puudutanud on, need lood on alati väga erinevad ja isiklikud olnud. "See ongi minu jaoks olnud kõige suurem ja toredam tagasiside."

Toom rõhutas ka, et tal on selle üle kõige parem meel, et "Tõde ja õigus" on omaks võetud. "Eks enne filmi väljatulekut oli üks suurimaid hirme, et mis nüüd saab ja kuidas läheb, kas peab riigist põgenema pärast seda esilinastust võib võib siia edasi jääda."

Lähitulevikus on plaanis jätkata filmiga "Gateway 6", mille ta pidi lõpetama juba enne "Tõde ja õigust". "Nüüd töötame jälle selle kalla, see on rahvusvaheline projekt, ingliskeelne film, mis on midagi täiesti teistsugust."