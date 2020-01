Koidula muuseum Pärnus saab vabaõhulava

Koidula muuseumi suur aed on olnud alakasutatud ja paljudel oli sinna esimest korda asja, kui Kaili Viidas lavastas Koidula kirjutatud ning Ott Kiluski dramatiseeritud näitemängu "Säärane mulk". Igal aastal mai keskel on seal üle antud Jannseni auhinda, mis on Pärnu kõrgeim kultuuriauhind, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Loodetavasti käesoleval aastal 16. mail saame me selle kätte anda siin uuel vabaõhulaval, mida on ammu-ammu oodatud.Ma väga loodan, et see aed leiab tulevikus hästi palju kasutamist nii kontserdikorraldajate, teatrietenduse korraldajate, performance'ite korraldajate ja näitusekorraldajate poolt," ütles Koidula muuseumi juhataja Elmar Trink.

Vabaõhulava maksumus oli alla poole miljoni euro. Seljad panid kokku Pärnu linn ja kultuuriministeerium.

Muuseumis on remont küll lõppenud, kuid kuna käib püsiekspositsiooni uuendamine, ei pääse sinna praegu uudistama. "Ma loodan, et me saame tervikuna kogu kompleksi. Nii muuseumi koos uue ekspositsiooniga kui ka selle vabaõhulava koos renoveeritud aiaga avada 1. juunil," ütles Trink.