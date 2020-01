Ilmus Robert Burnsi laulude eestikeelne plaat

18. sajandil elanud Robert Burnsi peetakse šoti rahvuspoeediks. Eesti Šoti Kultuuriseltsi eestvedaja Eike Urke ütles "Aktuaalsele kaamerale", et Burnsi loomingu üks võlusid on, et selle üldinimlikud teemad kõnetavad ka mitu sajandit hiljem.

"Siin on naistest, siin on armastusest, siin on natukene ka maksudest - puudutab meist igaühte ehk väga laialt," selgitas Urke.

Plaadil astuvad üles muusikud Ilona Aasvere, Tiit Kikas, Peeter Rebane ja Marko Matvere, keda pühapäevasel esitluskontserdil asendas Tõnu Timm. Luuletuste tõlkimisel oli abiks Kullo Vende.

Ilona Aasvere sõnul tuli plaadile kokku mitmekesine valik palu.

"Seal on aeglasemaid ballaade, aga ka krapsakamaid lugusid /.../, aga Tiit ja Peeter on teinud äärmiselt maitsekad seaded. Mul on väga suur rõõm, et nad sellel plaadil kaasa löövad," rääkis Aasvere.

Eike Urke sõnul on Burnsi looming nii rikkalik, et välja valitud 12 pala on kõigest väike osa sellest.

Varem on šoti rahvuspoeedi loomingul põhinevat muusikat Eestis teinud veel Kukerpillid.

"Ta on šotlaste jaoks midagi sellist nagu Lydia Koidula on eestlaste jaoks, kui peaks mingi paralleeli tooma. Aga nende lauludega on nii, et ühtekokku on temalt üle 450 laulu. Kui mõelda, et siia plaadile sai 12, siis on tööd küll ja veel, kui tahaks teisigi välja anda," ütles Urke.

Plaadiesitlus pani punkti tänavustele Haapsalu Šoti Päevadele. Kontserdi lõpus pääsesid inimesed ka ise lava ette jalga keerutama.