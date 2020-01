Ia Remmel: Tõnu Naissoo on sügav looja

President Kersti Kaljulaid annab vabariigi aastapäeva eel välja 114 riigi teenetemärki. Helilooja ja pianist Tõnu Naissoo pälvis Valgetähe V klassi teenetemärgi. Muusikakriitik ja -ajakirjanik Ia Remmeli sõnul on tegemist sügava loojaga, kellel on kahtlemata suur anne.

"See on hämmastav, kui jõuline, viljakas ja aktiivne ta on olnud juba väga ammusest ajast. Ta tõusis ju džässilavale n-ö imelapsena, sööstis meteoorina taevasse juba 17-aastaselt ja hakkas väga suuri asju tegema. Tal on kahtlemata väga suur anne. Üks fakt on see et ta on tohutult populaarne Jaapanis ja ka tema plaadifirma asub Jaapanis," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Remmel.

"Jah, Jaapanis olen välja andnud 15 plaati ja nüüd peaks seal varsti ilmuma üks. Moskvas on ilmunud ja ma saan kätte uue sooloklaveriplaadi ning märtsis salvestan jälle ühte plaati, nii et Moskvas on üks plaat ootel, eelmisel aastal ilmus duubelalbum. Praegu on jah palju tegemist ja selle üle on hea meel," märkis Naissoo ise.

"Ta teeb seda siiani oma bändides väga huvitavalt. Ta on sügav looja, mitte ainult džässpianist, vaid ka helilooja, kes loob paljude teosed oma bändidele ise. Samas on ta klassikalise helilooja koolitusega ja õppinud konservatooriumis Eino Tambergi juures heliloomingut," jätkas Remmel.

"Ma olen ka laevamuusik, olen mänginud 13 aastat Tallinki kruiisidel. Aga professionaalse muusiku, eelkõige interpreedina üle 50 aasta. Filmi- ja teatrimuusika on jäänud sinna 80. aastatesse, kus 50 filmile ja paarikümnele näidendile sai muusikat tehtud," rääkis Naissoo.