Neljas meeste tantsupidu peetakse Rakveres

Üle-eestiline MTP4 toimub Rakveres 5.-6. juunil 2021. aastal, mil möödub 15 aastat Esimesest Eesti Meeste Tantsupeost. Peo idee autor ja pealavastaja on tunnustatud tantsupedagoog Maie Orav.

Meeste tantsupidude idee autor ja pealavastaja Maie Orav ütles, et neljas tantsupidu jutustab loo nelja venna tegemistest läbi erinevate ajajoonte eestlaste kujunemisloos. "Kavas on nii pärimusepõhist kui ka tulevikku vaatavat, sest seekordne meeste tantsupidu on esimene üleriigiline tantsupidu Eesti Vabariigi uuel sajandil. Mehed on seda pidu kaua oodanud ning nüüd saavad nad hakata tantsurühmi kokku panema ja sügisest alates ka uusi tantse õppima. Meie meeskond on võtnud endale südameasjaks luua Eesti meestele peo, mille traditsiooni saab edasi kanda tulevastele põlvedele."

Rakvere linnapea Triin Varek lisas: "Muutuvas maailmas on oluline osa traditsioonidel. Tants teeb rõõmsaks, tants annab hea tuju, toob kokku sõbrad ja loob üleva meeleolu. Aga rahvatants on lisaks sellele veel ka meie lugu. Lugu ajast aega, juurtest tänapäevani. Mul on siiralt hea meel, et läbirääkimiste tulemused olid positiivsed ning MTP4 leiab aset Rakveres juba 2021. aastal. Väge täis linnas, kus meeste tantsupeod alguse said, jätkub ikka meeste väge täis tants."

Esimene Eesti Meeste Tantsupidu peeti Rakveres 2006. aastal. Teine pidu "Elementaalne" sai teoks aastal 2010. Meeste Tantsupidu "KOLM" toimus 2015. aastal. Neljanda meeste tantsupeo alapealkiri on "4 Venda".