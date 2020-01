Jaan Toomik: kas kunstnik on liiga piiratud?

Hetkel puudub kaasaegses kunstis suurem narratiiv, ning see asjaolu on kunstimaailma killustanud erinevateks huvigruppideks ja niššideks. See aga sunnib kunstnikke end seesmiselt piirama, et sobituda populaarsemate maitsevalikutega. Tihtipeale lähtutakse kildkondlikest huvidest ning eelistustest.

Kunstnikud on jõudnud punkti, kus enda äraelatamiseks on oluline järgida eelistatud maitseid. Iga kildkond üritab end ideoloogiliselt maksma panna, mistõttu võivad teised suhtumised jääda kõrvale. Eesti kunstiturg ja -ringkond on võrreldes suuremate riikidega väike, mistõttu on probleem tihti nähtavam.

Antud mentaliteet on kandunud ka kunstiõppesse, kus püüdlikult üritatakse teatud normatiive täita. Võrreldes paarikümne aasta taguse ajaga on noorema põlvkonna kunstnikud konservatiivsemad ning rohkem keskendunud enda äraelatamisele. Seega püüavad noored ennast sobitada rohkem populaarsete trendidega, minetades loominguvabadust.

Poliitkorrektsus ja ülim tõsidus

Kõigi normatiividega arvestamine, poliitiliselt korrektne olemine ja liigne tolerantsus viivad teatava tõsiduseni ning steriilsuseni. Jõuame ühiskonnas ümarasse narratiivi, mille platvormilt puudub võimalus nähtusi nihestada ja ironiseerida, sest kindlasti riivab see kedagi.

Seega seab kunstnik omale piirangud juba enne, kui hakkab teost looma. Ta kärbib teatava ratsionaalse valiku pealt ise oma tiibu juba loominguprotsessi alguses ja minetab kunstis oleva irratsionaalse, sõnadega väljendamatu alge.

Kaasaegse kunsti kreedoks on olnud läbi ajaloo väljendusvabadus. Kunstnik on olnud uute värskete ideede kandja ja heas mõttes isegi provokatiivne revolutsionäär. Seetõttu on oluline, et iga kunstnik suudaks oma seesmist vabadust säilitada.

Muidugi on tähtis aduda konteksti, kus elame, ning vaadata seda kaine pilguga. Kuid kui armastuses saab veel valetada, siis kunstis on see võimatu. Isegi, kui kunstnik valetab, on seda ta töödest näha.