ARS projektiruumis avatakse Jaan Toomiku isikunäitus "Selfi kajakana"

Näitusel "Selfi kajakana" tegeleb Toomik enda varasema loominguga dialoogi astudes jätkuvalt eksistentsiaalsuse ja spirituaalsusega – sünni, elu ja surma tsükliga –, kuid ka nartsissismi ja ekshibitsionistliku eneseirooniaga, teataval määral autoagressiivse võllahuumoriga. Näitusel saab näha kunstniku enda keha põhjal modelleeritud arhetüüpseid figuure, mis kord hõljuvad maapinna kohal religioossete pühakutena, kord saavad kogukonnaga üheks mingis transgressiivses rituaalis, kord naeravad iseendale näkku skalpellina lõikava sarkasmiga.

Jaan Toomiku näitus "Selfi kajakana" on rekonstrueeritud ARS projektiruumi uue hooaja avalöögiks ning osa ARS kunstilinnaku uue keskuse avamisprogrammist, kus alustavad tegevust samuti keraamikakeskus, tarbekunstigalerii ning inspiratsiooni- ja koolituskeskkond.

Kunstnik Jaan Toomik on osalenud mitmel rahvusvahelisel suurnäitusel ja biennaalil, nagu näiteks São Paulo biennaal (1994), Manifesta biennaal (1996), Veneetsia biennaal (1997, 2003) ja Berliini biennaal (2006). Tema teosed kuuluvad muu hulgas Kiasma, Ludwig Muuseumi, Moskva Moodsa Kunsti Muuseumi, Taani rahvusmuuseumi, Schechin muuseumi, Stedelijki muuseumi ja Moderna Museeti kogusse, Louis Vuittoni sihtasutuse ja Nicola Trussardi sihtasutuse kollektsiooni. Toomiku viimane retrospektiivne isikunäitus "My End is My Beginning. And My Beginning is My End" toimus 2019. aastal Moskva Moodsa Kunsti Muuseumis (kuraator Viktor Misiano).

Alates 2000. aastast on Jaan Toomik Eesti Kunstiakadeemias professor ning maali õppetooli juhataja. 2005. aastal sai ta Eesti Kunstnike Liidult Konrad Mäe nimelise maalipreemia.

Näitus "Selfi kajakana" jääb ARS projektiruumis (Pärnu maantee 154, Tallinn) avatuks kuni 7. märtsini.