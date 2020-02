ETV2 muusikakuu raames linastuvad filmid annavad võimaluse heita pilk lavatagusesse maailma ja saada osa artistide kujunemisteest. Veebruarikuu teisipäevade peategelased on INXS-i laulja Michael Hutchence, PJ Harvey, Rolling Stones'i üks asutajaliikmeid Bill Wyman ja Depeche Mode.



Muusikakuu avafilm ""Mystify" – Michael Hutchence'i lugu" on portree ansambli INXS-i lauljast Michael Hutchence'ist. Dokumentaal tutvustab meest fassaadi taga, kuulsusega kaasnevaid väljakutseid ja isiklikke hetki. Filmi on põimituid katkeid koduvideotest, mille autor on Hutchence ise, tema kallimad, sõbrad ja pereliikmed.

Kaader filmist "PJ Harvey – A Dog Called Money". Autor/allikas: pressimaterjalid

Nädala pärast, 11. veebruaril linastuv dokfilm "PJ Harvey – A Dog Called Money" saadab Polly Jean Harveyt ehk PJ Harveyt, kes oma üheksanda stuudioalbumi "The Hope Six Demolition Project" eel käis maailma erinevatest nurkadest inspiratsiooni ammutamas. Ta reisib koos sõjafotograafi ning dokumentaalfilmi lavastaja Seamus Murphyga nelja aasta vältel Afganistanis, Kosovos, aga ka Washingtoni vaestes linnaosades – rännakutelt saadud kogemuste põhjal valmis projekt, mis lisaks rokkalbumile ja dokfilmile päädis ka erinevate performance'te ning luule- ja fotoraamatuga.

Kaader filmist "Vaikne poiss". Autor/allikas: pressimaterjalid

Teisipäeval, 18. veebruaril toob ETV vaatajateni dokumentaalfilmi "Vaikne poiss" Bill Wymanist, Rolling Stones'i ühest asutajaliikmest. Bill pidas lapsepõlvest saati päevikut, filmis tundide kaupa materjali ja tegi tuhandeid fotosid ning oli fanaatiline koguja. Neid materjale koondavas filmis näeb muu hulgas ka kaadreid Rolling Stones'i kõige esimestest katsetustest.



Muusikakuu lõpetab 25. veebruaril dokumentaal Depeche Mode'ist. "Depeche Mode: "Hinged metsas"" jälgib 2017. ja 2018. aastal toimunud ülemaailmset turneed Global Spirit, mille raames anti kokku 115 kontserti. Turnee on dokfilmis põimitud kuue fännilooga ning avab muusika mõju inimsuhetele ja -saatustele.

Kaader filmist "Depeche Mode: "Hinged metsas"". Autor/allikas: pressimaterjalid

Muusikakuu dokumentaalfilmid on ETV2 ekraanil veebruari teisipäevadel kell 21.30.