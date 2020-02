Urmas Viilma: loodan, et kogumiku abil jõuab jumalasõna ka kirikukaugete inimesteni

Urmas Viilma uue raamatu "Valguse tähed" esitlus tõi kohale palju huvilisi. Autor oli rahvahulga ohtrusest üllatunud. "Tunnen end ebakindlalt, südames on teatud ärevus," ütles Viilma esitluse algul ning selgitas, et ta pole ammu sellises olukorras olnud.

2. veebruaril täitus peapiiskopil ametisse pühitsemisest viis aastat. Viilma kinnitab, et ilmunud raamat peegeldab seda teekonda. "Seal on tsitaate ja lõike, mida ma peapiiskopina olen pidanud," märkis autor.

Kirikuõpetaja tunneb, et viis aastat on möödunud ruttu ning sisukalt. "Kui vaadata, mis kõik sellesse aega on mahtunud, siis seda on ikka aukartustäratavalt palju," lausus ta ning lisas, et kirik on selle aja sees olnud osa mitmetel olulistel sündmustel. Näiteks vabariigi sünnipäeval ja Maarjamaa 800. juubelil. Viie aasta sisse mahtus ka kirikusisese uue lauluraamatu koostamise algatus.

"Eesti luterlik kirik tegutseb ühe kirikuna üle kogu maailma," sõnas piiskop ning lisas, et möödunud viie aasta jooksul on ta teinud mitmeid välisvisiite ning kohtunud paljude väliseestlastega. "Olen käinud eestlastel külas Austraalias, Kanadas, Ameerikas, Inglismaal, Rootsis, Soomes ja paljudes muudes paikades," kinnitas Viilma ning ütles, et selle viie aasta jooksul on palju jõudnud toimuda. "Samas tunnen, et olen ikka algusjärgus oma ameti ja ülesannetega."

Kogumiku pealkirjast "Valguse tähed" saavad aru pühakirjaga lähemalt tuttavad inimesed. Kes aga piibliga nii tuttav pole, vajab pealkirja selgitamisel abi. "Kiitke teda (jumalat), päike ja kuu, kiitke teda kõik valguse tähed," tsiteerib Viilma ning selgitab, et pealkiri on tulnud Vanast Testamendist.

Kirikuõpetajad on kui kirjanikud, kes iga nädal valmistavad ette jutlusi. Nüüd on Viilma ka autor. "Ega ma raamatu autorina ennast ei tunne," lausus piiskop ning lisas, et ta ei ole võtnud kätte ja hakanud raamatut kirjutama. "Olen neid jutlusi ette valmistanud ning ühel hetkel tundsin, et sellest jääb väheks, kui jutlusi üks kord jumalateenistusel ette kanda," selgitas Viilma ning kinnitas, et kogumik sündis tahtest jagada.

"Elame ajastul, kus inimesed ei soovi enam pikki vaimulikke tekste lugeda," lausus peapiiskop ning lisas, et kirikuõpetajate jutlustes on alati midagi, mis võiks kõnetada ka inimesi, kes iga nädal kirikus ei käi. "Panin jumala abiga kirja midagi, mis võiks kõlada kauem kui üks pühapäev."

Autor usub, et loodud raamat avab end ise ning lisab, et kasutusjuhendit kogumikuga kaasas pole. "Jätan avastamise lugejale," lisas autor ning selgitas, et raamat on mõeldud inimesele, kes on valmis mõttega lugema. Viilma usub, et tema uus raamat nõuab teatud määral süvenemist, küll aga mitte nii suurt, et õhtul kätte võttes lugeja magama võiks suigutada.