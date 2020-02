Aasta naiskoori laureaadid on Meretule ja teaduste akadeemia koor

Eesti Naislaulu Selts tegi laupäeval Haapsalus pidulikult teatavaks 2019. aasta naiskoori laureaadid. Need on Suurupi naiskoor Meretule ja Eesti Teaduste Akadeemia naiskoor.

Saabuvale vabariigi aastapäevale pühendatud suurel tasuta kontserdil Haapsalu toomkirikus esines õhtu jooksul seitse Eesti Naislaulu Seltsi koori 150 lauljaga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kontserdi laulud keskendusid isamaale, kodule ja armastusele.

"Ma arvan, et naiskooridega on hästi ja naiskoore on meil piisavalt ja nad on väga tublid," kinnitas naislaulu seltsi juht Margit Võsa.

Võsa sõnul käib töö suurema hulga noorte koorilaulu juurde meelitamise nimel. "Me töötame selles suunas ja meil on üsna mitmeid neidude koore ka liikmeskooridena, aga usun, et ikka Eesti koorimuusika on see, mis pakub neidude kooridele praegu ja edaspidi," rääkis ta.