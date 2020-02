Juss Piho näitusest "Punctum": alateadvuses on aistinguid, mida sõnadesse polegi võimalik panna

Värsketes töödes on lõuendile kantud alateadvusse kogunenud aistingud, Piho mängib erinevate mälukompositsioonidega, talletades enda jaoks kõige mõjuvamat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kunstnik kinnitas, et töid tehes ei mõtle ta kunagi sellele, kuidas neid ühele näitusele koondada, vaid näituse koostamine on täiesti omaette looming, kus tuleb mõelda just sellele, kuidas tekiks ühtne tervik ja lugu. "Eks on alateadvuses läbielatud nii negatiivseid kui positiivseid aistinguid, mida sõnadesse vast ei olegi võimalik panna, muidu võiksin kirjutada," sõnas ta.

Näitus "Punctum" jääb Draakoni galeriis avatuks 14. märtsini.