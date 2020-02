"Victoria saladus" seob omavahel kuulsa brändi, Victoria-ajastu ja digimaailma

Koreograafid ise kirjeldavad oma lavastust kui rännakut läbi aja ja ruumi. Nende tegelased kõnelevad eelmise sajandi dialooge, suhestudes nii kaugema kui ka lähiminevikuga. Muusika ja tantsu abil loovad nad kompositsioone müstilisse ja progressiivsesse tänapäeva. Amsterdami kunstikooli kasvandikele Netti Nüganenile ja Laura van Bergemile on see esimene ühislavastus.

"Mind huvitab väga Victoria-ajastu. Mida rohkem uurid, seda huvitavamaks muutub. Ma leian palju paralleele sellega, mis tomub praegu ja mis toimus ning mingil määral suhestub see sellega et tekkis internetiajastu. Nii palju tehnilisi muutusi tuli, et meie oleme justkui jälle sellises algelises perioodis. Me õpime tundma, mis me nende leiutistega peale hakkame," rääkis Nüganen "Aktuaalsele kaamerale".

Van Bergemi sõnul näitab lavastus ka seda, kuidas kõik on omavahel seotud, isegi kui sa seda seost alguses ei märka ja võtad selle lihtsalt teadmiseks.

"Näiteks olen ma huvitatud sellest kaubamärgist, kuna mind huvitavad trendid – kuidas nad tekivad, kuidas ajaloo vältel korduvad. Samuti huvitab mind, kes ja kuidas teeb riideid, milline on modellide elu, kes vaatavad meie lavastust, kuidas kõik kokku kukub. See avab nii palju uusi asju," rääkis ta.