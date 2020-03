Kaupo Kikkas avas Hollandis isikunäituse

"Proovides neid tundeid kirjeldada, mida puud minus tekitavad, avastasin, et selle jaoks ei ole sõnu olemas. Seetõttu olen proovinud juba aastaid seda kaamera abil kujutada. Andes mõttele vaba voli ja lootes, et silmad ning käed suudavad kaamera abil rohkem, kui meile õpetatud täpselt reglementeeritud leksika.

Näituse fotod on süvistatud vanasse puitu, mida autor lagunenud taludest kogus. Tulemuseks on ruumilised objektid, kus pika looga puit ja foto asuvad omavahel dialoogi. Mustvalged graafilised fotod on tihti loodud topeltsärituse tehnikas, mis annab töödele teatava abstrakstiooniastme, eemaldudes traditsioonilisest loodusfotost.

350 ruutmeetril paiknev galerii "Untitled" asub ajaloolises koolihoones Rotterdam-Noordi linnaosas. Galerii asutas tuntud Hollandi fotograaf Lenny Oosterwijk 2011. aastal. Galerii esindab erinevaid kunstnikke, kelle rõhk on kolmemõõtmelisel kunstil.

Näituse avas Kaili Terras, kes on Eesti suursaadik Hollandis. Avamisel andis improvisatsioonilise kontserdi legendaarne Hollandi trompetist Eric Vloeimans.

Näitus jääb avatuks kuni 1. aprillini.