Kirjanik P. I. Filimonov, kodanikunimega Roman Fokiv pälvis Friedebert Tuglase novellipreemia möödunud aastal Vikerkaares (1-2) ilmunud novelli "Sebastian Rüütli tõehetk" eest. Tegemist on ühe esimese Filimonovi eesti keeles kirjutatud novelliga, seni on tema tekstid kirjutatud vene keeles ning tõlgitud eesti keelde.

Luuletaja, tõlkija ja kirjandusloolane Livia Viitolit tunnustati Tuglase novellipreemiaga 2019. aastal Loomingus (11) ilmunud novelli "Õpetajanna saabumine" eest. Tegemist on tõsielulise looga, mis viib kirjaniku sõnul umbes 15 aasta tagusesse aega.

Žüriisse kuulusid Tiit Aleksejev, Marju Kõivupuu, Eeva Park, Kajar

Pruul ja Kriszta Tóth.

"Livia Viitoli novell "Õpetajanna saabumine" ilmus eelmise aasta novembris. Tegemist on klassikalise novelliga, mis on peenelt kirjutatud. Novellil on selge ülesehitus ja sõnum, mis ei ole samal ajal liiga otseselt välja öeldud. P. I. Filimonovi novell "Sebastian Rüütli tõehetk" võib olla veidi šokeeriv, kuid sellel lool on ka oma selge sõnum," kommenteeris auhinnatud novelle žürii liige Tiit Aleksejev.

Tuglase novelliauhindu antakse välja alates 1971. aastast ning tänavu tähistas auhind 50. sünnipäeva. Möödunud aastal pälvisid auhinna Tiit Aleksejev ja Jan Kaus.