Paavo Piik lavastusest "Kahekesi": need lood on omavahel seotud ja moodustavad terviku

Autori ja lavastaja Paavo Piigi sõnul on lood, millest "Kahekesi" koosneb, ikkagi omavahel seotud. "Nad moodustavad mingisugused terviku," ütles ta "Aktuaalsele kaamerale" ja lisas, et ta on selle tüki abil üritanud lahti kirjutada konfliktid, mis on tema sees olnud. "Mulle on see mingil määral nagu teraapia."

Osatäitja Ursula Ratasepp lisas, et iga lavastuses räägitav lugu võiks justkui peegeldada suhte eri etappi. "Kui ma seda esimest korda lugesin eelmisel kevadel, siis see dialoogi voolavus, loomulikkus ja sütitavus paelus mind esimesest hetkest," sõnas ta ja lisas, et Paavo Piik on suutnud ühendada paarisuhte inimlikuma poole ja pikkida vahele sügavamaid, kaugemale viivaid mõtteid ja hetki.

Lavastuse kunstnik on Illimar Vihmar ning mängivad Karolin Jürise, Henrik Kalmet, Tõnis Niinemets, Liisa Saaremäel ning Ursula Ratasepp ja Sander Rebane.