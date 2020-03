Tartu slaidkitarristi Andres Rootsi 6. märtsil ilmuv kontsertalbum "Mississippi to Loch Lomond" on 46 minutit pikk, millest pool on üles võetud Mississippis: bluusi sünnipaigaks peetavas Clarksdale'i linnas toimunud festivalil Deep Blues. Teise poole plaadist moodustavad mullu Pärnu Endla Jazzklubis ja Šotimaal Buchanan Memorial Hallis jäädvustatud palad.

"Plaadil on nii uusi kui päris vanu lugusid – näiteks Pärnus linti jäänud "Right Across the Hill" pole varem ühelgi helikandjal ilmunud, samas "Legacy Blues'i" on alates 2005. aastast korduvalt salvestatud, aga nii head esitust kui see Clarksdale'i oma nüüd sai, ei ole seni küll jäädvustada õnnestunud," ütles Roots.

Kokku sisaldab album 15 lugu: kolme Pärnust, kuut Loch Lomondi järve kaldalt ja kuut Ameerikast: viis neist sai üles võetud näitleja Morgan Freemanile kuuluvas bluusiklubis Ground Zero ning üks Cat Headi bluusi- ja kunstikeskuse tänavalaval. Šotimaal toimunud kontserdi jäädvustas sealne muusik Dave Arcari ning need kuus akustilist pala on varem ilmunud piiratud tiraažiga lühialbumil "Loch Lomond Blues".

Plaadiesitlused toimuvad märtsis Tartu kultuuriklubis Salong (13.03), Kadrina nostalgiakeskuses (14.03), Tallinna Texas Honky Tonk & Cantinas (19.03), Helsinki Mendocinos (20.03), Lappeenranta Carloses (21.03) ja Rapla kultuuriklubis BAAS (26.03). Tartu ja Kadrina kontsertidel on erikülaline Ismo Haavisto ühemehebänd Soomest, Tallinnas räägib Andres Rootsiga Mississippi-elamustest saatesarjade "Ivo Linna Ameerika lugu" ja "Trumpi müüri radadel" produtsent Herbert Murd.

Esitluskontserdid jätkuvad aprillis ja mais nii Eestis kui Soomes – Andres Roots on ka Soome bluusiajakirja Blues News värske numbri kaanepersoon.