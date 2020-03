Galerii: Haapsalu noored panid oma tööd näitusele "Naine ja mees"

Noored mõtisklevad näitusetöödes sugude olemuse ja nende suhete üle. Haapsalu linnagaleriis on saanud traditsiooniks, et ühel kuul aastas esitlevad kogenud kunstnike asemel oma loomingut noored talendid, kes saavad nõnda aimu, mida kujutab endast näituse kokkupanemine ehtsas kunstigaleriis.

Antud oskus on galerii näitusekorraldaja sõnul noorte kunstnike arengule oluline.

"Galeriikunst on midagi niisugust, mida arvutis ei ole, ei ole televiisoris, ei ole kuskil pool, ta on ainult galeriis. Seda tuleb ikkagi füüsiliselt kogeda, nende objektide valmistamist tuleb ise samuti kogeda. Neid ei saa kuidagi kusagilt interneti teel õppida," rääkis Haapsalu linnagalerii näitusekorraldaja Agur Kruusing "Aktuaalsele kaamerale".