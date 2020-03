Selgusid mullused parimad pressifotod

Uudisfoto kategoorias noppis võidu Postimehe fotograaf Tairo Lutter fotoga "Rahvusspordiala lootused osutusid pätipoisteks", millega Lutter sai ka aasta pressifoto auhinna.

Pildi lugu: Dopinguga vahele võetud murdmaasuusatajad Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu (tagaistmel) pääsesid vabadusse ja põgenesid ajakirjanike eest. Nad kutsusid treener Anti Saarepuu autosse (esiistmel) ja lahkusid kiiruga. Hetk hiljem tunnistasid nad oma dopingupatud treenerile sealsamas autos üles. 28.02.2019 Seefeld, Austria.

Parima portreefoto tegi Järva Teataja fotograaf Dmitri Kotjuh. Foto pealkiri on "Esimene naiskapten raudteelaevas" ja sellel on kujutatud Eesti esimeest naisvedurijuhti, 25-aastast Margi Sanderit, kes oma sõnul ei kujuta ette, et võiks ka mõnda muud tööd teha.

Esimene naiskapten raudteelaevas Autor/allikas: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja/EPFL



Olemusfoto kategoorias läks võit Eesti Päevalehe piltnikule Priit Simsonile fotoseeria "Teistmoodi naabrid" eest.

Teistmoodi naabrid Autor/allikas: Priit Simson/Eesti Päevaleht

Teistmoodi naabrid Autor/allikas: Priit Simson/Eesti Päevaleht

Teistmoodi naabrid Autor/allikas: Priit Simson/Eesti Päevaleht



Fotoseeria lugu: Pelgulinnas jalutades näib kümneid värvilisi maju, mis panevad kukalt kratsima: on see üks maja kahe sissepääsuga või on tegu kahe eraldi majaga? Tegelikult on need muidugi kaks maja, ainult et üksteise külge "liimitud". 1930-ndatel ehitatud majad olid esialgu ühtse värvilahendusega, enamasti kollased. Praegu erinevad ehitise kaks poolt nagu öö ja päev ning erisuse piir jookseb täpselt keskelt.

Asumi elanike jutust selgub osa tõde. Nõukogude ajal käis asi nii, et millist ehitusmaterjali parasjagu kätte saadi, sellega oma majapoolt ka remonditi. Piiranguid ei olnud, miljööväärtusest ei rääkinud keegi. Taastatud iseseisvusega Eestis hakkasid reeglid karmistuma ja viimastel aastatel on elanikel tulnud majapoolte erinevalt renoveerimise pärast trahvi maksta.

Parima spordifoto "Lohesurfar tormisel merel" tegi Sander Ilvest Postimehest.

Lohesurfar tormisel merel Autor/allikas: Sander Ilvest/Postimees/EPFL



Pildi lugu: Oktoobri esimesel päeval toimus Vääna-Jõesuus Wave Classic 2019 surfi võistlus. Vihm, rahe ja 20 m/s tuulepuhangud muutsid võistluse eriti ekstreemseks. Pärast jõukatsumist nautisid mõned surfarid veel tormist merd.

Iga kategooria võitja sai diplomi ja 1000 euro (neto) suuruse preemia. "Aasta Pressifoto 2019" autor pälvib lisaks veel 1000 euro suuruse preemia.

Kõigi nominentide pilte saab imetleda pressifotograafide liidu kodulehel.