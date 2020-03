Kuraator Ljudmila Novakovskaja: Valgevene graafika toetub klassikalisele akadeemilisele koolkonnale

Näituse kuraator Ljudmila Novakovskaja ütles ERR-ile, et Valgevene graafika toetub klassikalisele akadeemilisele koolkonnale, kuid põimib sellesse nii kaasaegseid kui rahvaloomingust kantud motiive. "Need autorid, keda me siia näitusele valisime säilitavad trükigraafika traditsioone," sõnas ta.

"See on väga töömahukas protsess, sest teos valmib mitmes etapis ja iga väiksemgi viga võib kõik ülejäänud etapid ära nullida," rõhutas Novakovskaja ja mainis, et need inimesed on tõelised kangelased. "Nad säilitavad ja annavad traditsioone edasi oma õpilastele."

Näituse jääb Eesti lastekirjanduse keskuses avatuks 25. märtsini.