Linnar Priimägi protokoll 35. Nuttev ja naerev mask

DEMOGRAAFILINE LAHENDUS

Koroonaviiruse laine kuulutati pandeemiaks. See tähendab meie keeli ülemaailmset taudi. Ehkki nakatunute ja surnute hulk ei küüni kunagise Hispaania ega isegi mitte Hongkongi gripi ohvrite tasemele, ületab paanika suurus omaaegseid mitmekordselt. Inimesed lähevad arust ära. Austraalias kaklevad mutid supermarketis WC-paberi rulli pärast. Milleks? Varsti ähvardava toidupuuduse korral ei lähe neil seda ju enam tarvis! "Maailm on liigestest lahti," diagnoosiks Hamlet.

Et viirus pärineb Hiinas toiduks tarvitatud vöötloomast, tundub naeruväärne. Suurel asjal peab olema suur põhjus. Ja seda ei tuleks otsida mitte looma-, vaid taevariigist.

Maailm on ülerahvastatud. Eestis teadvustas seda tõde prohvetlikult Jaan Tooming: "Ilmamaa on andnud välja Uku Masingu artiklite kogu pealkirjaga "Meil on lootust". Nüüd on aga käes aeg, mil pole enam mingit lootust. Maailm on juba pikemat aega ökoloogilises kriisis ja katastroof on kohe-kohe tulemas, üleüldine katastroof. Kui meie siin provintsis seda ei tunne veel, siis tuleb ka siin aeg lõpuks, kus valitseb kaos ja täielik allakäik. Inimkond on omadega pees ja ei ole enam pääsu. Päästaks ainult ime, kui tuleksid tulnukad ja poole inimkonnast maha tapaksid ja süstiksid ülejäänutesse mingit ainet verre, mis muudaks meie rassi mõistlikuks. Kuid seda on lootusetu loota. Ehk kunagi asendatakse kogu inimkond uue tõuga, uuega, milles meist enam haisugi järel ei ole." Jaan Tooming kirjutas seda aasta tagasi, maikuus. Nüüd viibime just säärases lootusetuse olukorras.

Globaliseerunud maailmas ei saa end pandeemia eest luku taha panna, piiride kinnipanek ei aita. Taud detsimeerib kogu planeedi elanikkonda. Euroopa Komisjoni president tunnistas, et haiguse levikut ei saa enam peatada, ainult aeglustada. Briti peaminister hoiatas, et väga paljud perekonnad kaotavad oma liikmed enneaegu. Saksamaa kantsler tegi ilmselt talle antud arvutuste põhjal teatavaks, et nakatub "tohutu hulk" inimesi, ja soovitas omavahelisest suhtlusest (Sozialkontakte) loobuda. Ühiskondlikud institutsioonid lõpetavad tegevuse. Tsivilisatsioon ütleb üles, kultuur kaotab mõtet. Tore väljavaade!

Totaalselt suletud Itaalias jäeti lahti ainult apteegid ja toidupoed, aga needki tühjenevad. Üks vanamees pidi kaamera ees nentima, et nii hullu pilti ei pakkunud isegi Teise maailmasõja algus. ─ Oodaku pisut, kuni ta saab Suure Võidu 75. aastapäeva aegu kogeda Leningradi blokaadi tunnet!

Itaalias, traditsioonilises katkupesas (Boccaccio "Dekameron"!), surrakse juba massiliselt. Keskealine mees läkitas telefoniklipina taevaruumi appikarje, et surnud õde lebab juba teist päeva tema voodis, aga mitte keegi ei tule appi, isegi preester ei pääse ligi palvet peale lugema ─ mida laibaga peale hakata? Danse macabre!

Kõige valusamalt annab end tunda Euroopa kollaps (USA haiguste kontrolli ja ennetuskeskuse CDC direktor dr Robert Redfield nimetas Euroopat kui nüüd peamist nakkuskollet "uueks Hiinaks"). Et viirus tapab eeskätt vanu, siis kannatab vana maailm kõige rohkem. Euroopast räägitakse kujundlikultki kui "vanast naisest" (meil viimati Ants Laaneots). Tõsi, siin elab koormavalt palju pensionäre (ja naised elavad kauem). Vanad surevad jalust ära, noored jäävad ja võtavad ohjad üle. Ent mis nendestki saab, kui nad haiguse hirmus ei julge enam kätelda ega kallistada, suudelda ega seksida? Siis surevad nemadki välja ühe põlvkonna jooksul. Puhas töö!

Kõige ohustatumad on ─ osalt ka heaoluühiskonna rändavate pensionäride tõttu ─ just kõige tsiviliseeritumad riigid. Ürgmetsas, kus erilisi kommunikatsioone pole, kontaktviirus ei levi. Mustas Aafrikas haigestunute ja surnute kohta arvandmed puuduvad (viimati tulid Somaalia ja Keenia kohta). Kunagi öeldi: "Valged alustavad ja võidavad." Noh, alustasid nad tõesti. Aga kui valgeid malendeid enam laual pole, siis jääb mustadele rohkem mänguruumi. On, kuhu liikuda.

Kui koroonaviirust ei mõelnud välja Jumal, siis mõtles selle välja Saatan ─ nii kaval on see. Palju kavalam kui omaaegne AIDSi-plaan, mis läbi kukkus.

Võib-olla ilmneb jälle teodiike, jumalik õigusemõist kannatuste kaudu. Äkki päästab taevaisa just praegu meie füüsiliselt ülekoormatud planeeti ja vaimselt väärastuvat maailma? Äkki võttis ta ette inimkonna suurpuhastuse?

Omas ülbuses väitsime kord: "Inimene on looduse kroon!" Tõlkigem see nüüd ladina keelde: Homo corona naturae.

GARANTIIN

See uudissõna tähendab garanteeritud karantiini. Nüüd on karantiin garanteeritud suurele osale Eesti inimestest. Istuvad nelja seina vahel, nagu soovitati. Koolid ei tööta, meelt lahutama ei pääse, raamatuid Apollost juurde osta ei saa. Kui nüüd veel ka internet ära võetaks...

Ainult poodi pääseb. Käisin üleeile. Kell 12.30 oli Selver tungil rahvast täis, kõigil kärudes kaupa kuhjaga, pikk kassasaba. Noh, mõtlesin, arusaadav ─ nädalalõpp, eks inimesed osta maale minnes toitu kaasa. Aga siis kerkis küsimus: kuidas nad saavad seda nii massiliselt teha keset tööpäeva? Kuni taipasin, et need, kes praegu poes tunglevad, on ju viiruskahtlusega kodukarantiini jäetud töötajad!

Sööki pidi siiski jätkuma. Otsekui selle kinnituseks ostetakse kärutäied peldikupaberit. Või äkki saab sealt rullist valmistada viirustõrjemaske?

Vene armeel oli kunagi (ja võib-olla on praegugi) toiduvaru НЗ ─ неприкосновенный запас, mida pidevalt uuendatakse ja millest vabanev toidukraam poodi suunatakse. Tolle varuga võis sõjaväe ära toita kuu aja jooksul. Kas meil Eestis midagi sarnast hoitakse? Arnold Rüütel ütles kunagi, et Eesti julgeoleku tagab suutlikkus oma rahvas ise ära toita, võõrsilt peatoidust kerjamata.

Kodukarantiin püstitab küsimuse, mida teha peale söömise ja rullipaberi sihipärase tarvituse. Itaallastele pakutakse televiisoris, nagu võis lugeda, "tasuta kvaliteetpornot". Kui nüüd ERR-ilt aru päriti, miks nad ei transleerinud Jüri Ratta viiruseteemalist kõnet riigikogule, võinuks vastata: meil on igavaid saateid isegi küllalt.

Aga siiski, nüüd saabus õige hetk mõelda, kuidas lahendada iibeprobleemi, eriti kui koroona praegu vanurid minema pühib. Võibolla tõesti ei piisa, et ETV näitab "Iseolemist" ja "Perepidu". Noh, aga iivet aitab tõsta ka import muudes telekanalites: "Jääraja rekavennad", "Pandikunnid", "Kardashianid". Õndsal nõukogude ajal näidati riigijuhtide surma puhul balletti. Meil sai raudseks tavaks jõuluajal, kui inimesed kodus istuvad, anda jälle "Visa hinge" ja "Üksinda kodus". Need võiks nüüdsama eetrisse lasta. Peaasi, et ei vaadataks, peaasi, et ei oleks midagi televiisorist tahta. Ka arvutivõrk võiks maha minna, mis need inimesed omavahel feissbuugivad, tegelgu asjaga.

Netis soovitati elamine lapiga üle käia, mul, ausalt öelda, tuleks üks raamaturiiul korrastada. Tubased tööd. Varsti saab ehk aiamaalegi. Seal jäävad köhivad naabrid ohutusse kaugusse. Aga nüüd suletakse maapiirkondi, saared juba läksid kinni. Võib-olla lukustatakse varsti ka vallad. Siis peab vaatama, et õigel ajal õigele poole sisepiiri satub. Muidu võib pärast garantiini sattuda.