Rahvaluulearhiiv kogub koroonapärimust

Koroonaviirus on jõudnud ka Eestisse, mõjutades pea iga inimese elu ja igapäevaseid toiminguid. Koroonast on saanud peamine jututeema, sellega on täidetud nii peavoolu- kui sotsiaalmeedia. Tõsiste arutelude ja soovituste kõrval visatakse koroona üle ka rohkelt nalja ning levib mitmesuguseid lugusid ja folkloori, mis alati ei pruugi tõele vastata.