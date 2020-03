Sünnipäeva tähistav Contra: loodan, et sel aastal ei tule keegi külla

22. märtsil tähistab sünnipäeva luuletaja Contra. Kuigi traditsiooniliselt korraldab Contra sünnipäeva puhul luuleõhtuid, siis sel aastal loodab ta, et keegi ei tule külla.

22 aastat tagasi tutvustas saatejuht Vahur Kersna Eesti Televisiooni vaatajatele Urvaste luuletajat Margus Konnulat ehk Contrat. Päeval, mil saade eetrisse jõudis oli ka luuletaja sünnipäev.

"Vahur ise on öelnud, et ta ei teadnud minu sünnipäevast midagi, vaid see saade lihtsalt trehvas sellisele kuupäevale," tõdes Contra nüüd ETV saates "Hommik Anuga".

Kui tavaliselt on Contra korraldanud oma sünnipäeva puhul luuleõhtuid, siis sel aastal loodab ta, et koroonaviiruse leviku tõttu ei tule talle keegi külla.

"Ma pigem loodan, et ei tule. Seda ei tea iialgi, ma ei julge isegi enda kohta sada protsenti kindlalt öelda. Ma olen üle nädala olnud kodus, aga ikka pole kindel ja tunnen mõningaid sümptomeid," rääkis Contra, et viimasel ajal on tal suur väsimus peal.

Contra selgitas, et peamiselt tunneb ta väsimust igapäevaseid toimetusi tehes. "Ma mõtlen, et nüüd ongi käes, aga kui natuke aega mööda läheb, on kõik hästi," selgitas ta.

Contra lisas, et tema kalender oli sel nädalal tihedalt tegemisi täis, kuid koroonapaanika tõttu on järsku kõik asjad ära hajunud. Seetõttu ei oska ta ka öelda, kuidas ta sünnipäeva plaanib tähistada.

"Olen lihtsalt kodus ja vaatan, mis toimub. Mulle väga meeldiks nii, kui polekski mingit suurt tähistamist. Eks ma seetõttu hakkasin luuleõhtuid korraldama, sest ma ei mõista, mida sünnipäevadega pihta hakata," põhjendas Contra.

Eelmisel aastal tähistas Contra 30 aasta möödumist enda luuletajaks hakkamisest. Kuigi vaba aega on praegu rohkelt käes, siis massiluuletamisest ta suurt lugu ei pea. "Eks massluuletamine väga head tulemust ei anna. Pigem ma ei kirjuta üldse luuletusi kui vähegi võimalik, aga see on nii sisseharjunud, et aeg-ajalt ikka midagi tuleb," tõdes ta.