Kriisijutuke | Jaan Tooming. Looja nukud

"Tal on nukke laiast ilmast ning kogu maailma nukkude hinged kaitsevad teda kurja eest. Ja see sõprus jääb ka siis püsima, kui perenaine Siuts siit ilmast lahkub." Nii kirjutab Jaan Tooming.

Looja mõtles ja hakkas looma. Ta voolis meid, jah, me oleme Looja nukud. Ja ka kogu maailm on tema mänguasi. Me ripume mängumehe nööride otsas ja iga nöör on meie saatus. Kui Looja tüdib meist, siis heidab ta meid kõrvale, ja nii me olemegi laibad, kuid meie lootus on, et me nukuhing jääb elama ja kunagi luuakse meile uus keha ja oleme jälle nüüd juba uued nukud Looja käes.

Nukkude meister ja mängija vaatab meid ja naerab, kui oleme kuulekad nukud ja tantsime tema pilli järgi. Kas me taipame tema tahet? Väga harva, kui nöör on pingul ja me teeme samme, mis on rõõmuküllased ja kerged, siis oleme õndsad ja täname Loojat kena tantsu eest. Nii me tantsime nukkudena maailmas ja kui Meister halastab, siis paneb meid muuseumisse ning imetleb meid ka siis, kui me enam nööri otsas ei ole. Siis on ta meiega rahul, sest oleme Tema pilli järgi hästi tantsinud läbi elu.

Ja ühel tüdrukul, kelle nimi on Sirje ja keda hüütakse Siutsuks, on oma muuseum – nukkude muuseum. Vahel mängib ta nendega ja vahel paitab, vahel vaatab neid niisama, ta armastab oma nukke, ta on hea muuseumiperenaine. Tal on nukke laiast ilmast ning kogu maailma nukkude hinged kaitsevad teda kurja eest. Ja see sõprus jääb ka siis püsima, kui perenaine Siuts siit ilmast lahkub.

Jaava päritoluga bali nukud on müstilised ja salapärased, eks nad ju jumalaid kujuta. On õitsev mask, lilledega kaetud ja valgete salapäraste täppidega. Seda maski ette ei saa panna, sest tal pole silmaavasid ja ka suu on suletud, kuid Siuts ikkagi vahel paneb ta ette ja muutub nooreks, sest see on noore jumala mask. Mask sosistab talle sooja maa palavaid sõnu ja nad on tõsiselt armunud. Nii elabki Siutsu juures noor jumal, kellega ta kunagi kohtub nukkude Paradiisis.