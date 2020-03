Moskva Suur Teater näitab veebis valikut oma ooperi- ja balletietendustest

Kokku kannab teater üle kuus etendust. Esimesena tuleb ülekandmisele ballett "Luikede järv". Kõik etendused on eelnevalt salvestatud ja neile, kes ei saa neid reaalajas jälgida, on iga järgmine etendus järelvaadatav 24 tundi pärast ülekannet.

"Meie riik, nagu ka muu maailm, on praegu väga keerulises olukorras. Me pole kunagi varem sellises olukorras olnud ja kuigi pidime teatri sulgema, ei tahtnud me kaotada sidet oma publikuga," ütles Moskva Suure Teatri peadirektor Vladmir Urin.

"Teater suudab pakkuda tõeliselt liigutavat ja rikkalikku kogemust ning kuigi me ei saa esineda elava publiku ees, jagame oma etendusi digitaalselt. Me oleme selle nimel teinud palju tööd ja loodame, et need etendused tõstavad inimeste meeleolu ning mõjuvad toetavalt kõigi Suure Teatri jälgijatele," lisas ta.

Etenduste ülekanded algavad Eesti aja järgi kell 18.00. Esimesele otseülekandele eelneb ka 30-minutiline venekeelne arutelu Suure Teatri tantsijate Denis Rodkini, Igor Tsvirko ja publiku vahel.

Ülekannete kava:

27. märts

"Luikede järv" (2015), ballett kahes vaatuses

28. märts

"Uinuv kaunitar" (2011), ballett kahes vaatuses

1. aprill

"Tsaari pruut" (2018), ooper neljas vaatuses

4. aprill

"Marco Spada" (2014), ballett kolmes vaatuses

7. aprill

"Boris Godunov" (2019), ooper neljas vaatuses

10. aprill

"Pähklipureja" (2011), ballett kahes vaatuses