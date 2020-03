"Soul ReaVer" on vampiirliku spliiniga coleporterlik ballaad," ütles Avi. "Kui "Spark" pildus poptimistlikke sädemeid, siis siin näib, et kunagi nii paljulubav tulevik on end ära kurnanud. See aga ei vabasta igatsusest kõigi kadunud tulevike järele. Ilma uue ootuseta pole erilist mõtet ei popmuusikal ega inimekstistentsil üldisemalt, mis sest, et suur osa sellest saab just praegu põhjalikult ümber mõtestatud."

Avi sõnul on mõlema video ajalised narratiivid üksteise suhtes avatud. "Selle, kumb on eel- või järellugu, jätan vaataja otsustada." Muusikavideo režissöör on Ivar Murd, operaator Madis Luik.

Topeltsingel "Spark" | "Soul ReaVer" on sissejuhatus Mart Avi 2020. aasta lõpus ilmuvale viiendale sooloalbumile "Vega Never Sets".