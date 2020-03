Kriisiluuletus | Erik Juhandi. Aino

ERR-i kultuuriportaali "Kriisijutukese" sarjas peegeldavad kirjanikud olusid ajal, mil viirusehirm on pannud elu peaaegu kinni. Olgu need ajad nii nagu on, aga kasutagem seda, et väärtustada inimesi enda ümber. Kirjutasin luuletuse oma vanaemale, kes on hetkel suletu ja isoleerituna hooldekodus, kõneles Erik Juhandi.

Aino

kas sa mäletad veel

kui tõin sulle eile voodisse

pudeli punast veini ja sigarette



ma suudlesin sind laubale

ja haarasin su käest

mis nii õrn ja õbluke

et lausa läbipaistev



sa võtsid kõik vastu

isegi kui armastad vaid konjakit

sa võtsid kõik vastu

isegi kui laubale sind suudlesin



kas sa mäletad veel

mis sa ütlesid naljaviluks

kui läitsin sigareti

"nüüd oleme siis hakanud kunstnikuks"

ning läitsid sigareti



me naersime minema kõik pisarad

kui toanurgast piilus meid vanaisa

kellest alles jäänd vaid mõned lõuendid



ning ma istusin su tugitooli

sest sina enam ei jaksanud

ma vaid ulatasin tuhatoosi

sest urni enam ei mahtunud



ma rääkisin et luuletan

ja tahan tuppa punast vaipa või liivakella

sa ei kostnud midagi sellepeale

vaid muigasid nagu alati nii hellalt



ma küsisin ema-isa-õe-venna kohta

sina ütlesid vaid

"ära muretse nii palju"



sest peamiselt suhtlesime silmadega

mis sinirohelised sädelesid



peamist olid sa mul ainuke

aga õnneks mitte viimane



kallis vanaema ma ei usu jumalasse

aga mu palved on sinuga



kallis vanaema täna me ei näe

aga küll kohtume mõni teine homne



kallis vanaema oota mind

kas paradiisis või oranžis tugitoolis



aga kallis vanaema ära unusta

et hingepõhjani sind armastan