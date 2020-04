Kriisiluuletus | Jürgen Rooste. A.R.S.T.

ERR-i kultuuriportaali sarjas peegeldavad kirjanikud olusid ajal, mil viirusehirm on pannud elu peaaegu kinni. "A.R.S.T." on Jürgen Rooste luuletus, mille ta kirjutas siis, kui sai teada, et Kuressaare haigla personalist on 67 inimest koroonaviirusesse nakatunud.