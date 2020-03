Pärt Uusberg: laulupidu on sujuvas muutumises kulgev nähtus

"Minu idee, millega ma kandideerisin XIII noorte laulupeo peadirigendiks, kandis pealkirja "Püha on maa" ning see lähtus Hando Runneli ilusast luuletusest "Valgus"," tutvustas enda ideed Uusberg ning lisas, et on Hando Runneli luuletusele kirjutanud ka laulu. "Laul sai omakorda inspiratsiooni ühest suveõhtu jalutuskäigust Rõuge Ööbikuorus. Minu idee on kargest ja põhjamaisest noortepeost. Noored hinged on tundlikud ja veel rikkumata – tahaks tuua esile seda puhtust, mis on nende hinges."

Laulupeo repertuaar selgub korraldusprotsessis. "Komisjoni ees vestlusvoorus käies sai esindatud teadlikult mõnevõrra konservatiivsemat vaatenurka. Noortepidu võiks kahtlemata väljendada nooruslikku energiat, kuid samas leiab ka noortest tõsisemaid varjundeid. Ma ei pelgaks noorte esituses Eesti koorimuusika klassikat. Minu eesmärgiks on lähtuda laulupeo traditsioonidest," kõneles peadirigent ning lisas, et kindlasti saab laulupeol kuulda ka uudisteoseid.

"Laulupidu on sujuvas muutumises kulgev nähtus – selle vastu ma pole. Ei ütle, et peaks ainult koorimuusika klassikaga piirduma. Samas olen täheldanud, et klassika kõlab noorte esituses tihti väga värskelt," rääkis ta.

Peadirigent tõdes, et laulupidu ei peaks olema see koht, kus välisautoreid esitatakse. "Tegemist on eesti traditsiooniga ja meil on Eestis piisavalt autoreid, kelle puhul on keeruline valikut teha. Samuti tellime uusi laule ning valikut, et kellelt tellida, teha on keeruline," täpsustas ta ja lisas, et see pidu peaks olema ikka kokku pandud eesti keelest ja Eesti autoritest.

Uusberg peab tähtsaks a cappella traditsiooni hoidmist. "Mina koorimuusikast läbiimbunud inimesena tunnen, et a cappella koorilaul kindlasti arendab koori rohkem ning taoline nähtus kui heli puhtus on ka selgemini tajutav ilma saateta koorilaulu puhul. Samas tundub mulle ka, et kaare all väljendub laulupeo kõlaline ilu just läbi a cappella koorilaulu."

Uusbergi sõnul sai korraldustöö alguse kohe, kui ta peadirigendiks valiti. "Juba on selja taga üpriski tihedad päevad, sest meeskonna moodustamine käib aktiivselt. Ma ei ole varem sellises rollis olnud, seega õpin seda iga päev paremini tundma ja mul on selleks kogenud abilised Laulu- ja tantsupeo sihtasutusest, kellega me peame videokoosolekuid."

"Kui vaadata praeguses olukorras positiivset külge, siis koorijuhtidel on rohkem aega vaadata üle repertuaari ning sellega põhjalikult tegeleda," kõneles ta.