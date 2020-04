Klassikaraadio tähistab otse-eetris 25. sünnipäeva

Saatepäeva õhtul loob sünnipäevameeleolu Klassikaraadio toimetuse ühisprogramm "Sünnipäevakontsert sinu kodus", kus toimetajad meenutavad eredamaid hetki oma tööst. Päeva lõpetab saade "Fantaasia", kus seekord on valib klassikalist muusikat sõsarraadio Raadio 2 peatoimetaja Kristo Rajasaare.

Klassikaraadio sünnipäeva soovikontserdiga on liituma oodatud kõik kuulajad. Oma muusikasoovid ja tervitused saab edastada telefoninumbril 611 4285, Facebookis ja e-posti aadressil klassika@err.ee.

Juubeli puhul uuendab ja täiendab Klassikaraadio oma helidisaini – eetris on kanali uued signatuurid muusikute kingitud helidisaini ja näitlejate kingitud sõnadega.

Juubeli tähistamine jätkub Klassikaraadios läbi kogu aasta. Eetris on valik arhiivimaterjale, aegumatuid saatesarju ning helisalvestisi 25 aasta jooksul toimunud kontsertidelt. Juubelipidustuste kulminatsioon, sünnipäevakontsert Tallinna kammerorkestrilt ja Tõnu Kaljustelt on edasi lükatud sügiseks.

Klassikaraadio alustas tööd 1. aprillil 1995 ja pakub kuulata väärtmuusikat barokist džässini, etnomuusikast nüüdishelikunstini, kultuurisaateid ning uudiseid. Suur osa Klassikaraadio kavast on muusikasündmuste vahendamine otseülekandes, kontserdisaalidest Eestis ja kaugemal. Klassikaraadio peatoimetaja on jaama sünnist peale olnud Tiia Teder.

2019. aastal Kantar Emori auditooriumiuuringute andmeil kuulab Klassikaraadiot nädalas keskmiselt 88 000 inimest. Ühes kuus on Klassikaraadio keskmiselt 136 000 kuulajat – selle näitajaga on Klassikaraadio Eesti kümne suurima auditooriumiga raadiojaama hulgas. Kuulajatest lõviosa on kõrgharidusega, naisi on kuulajate hulgas veidi rohkem kui mehi.

Klassikaraadio populaarseimad saated on kontsertülekanded, hilisõhtune "Fantaasia", klassikaplaatide tutvustused sarjas "Album", muusikaelu probleeme vaagiv "Helikaja", igapäevane kultuurisaade "Delta" ning igihaljaste meloodiate programm "Lihtsalt nostalgia".

Ülevaate Klassikaraadio tegevusest 25 aasta vältel annab Klassikaraadio ajajoon.