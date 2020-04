Ürituste korraldajad arvestavad ärajäämistega, kuid müüvad pileteid edasi

1. mai õhtul peaks Tallinna Helitehases toimuma Suur Eesti Pidu. Peo muidu 15-euroseid pileteid müüakse praegu 7 euroga. Kohale lubavad tulla Terminaator, Shanon ja Beebilõust. Ainult, et 1. mai on ametlikult eriolukorra viimane päev. Pealegi räägivad poliitikud üha avameelsemalt eriolukorra pikendamisest.

Ürituse korraldaja Popstarz OÜ juhataja Silvo Piir ütles, et isegi kui eriolukorda ei pikendata, jääb pidu tõenäoliselt ära. "Ei usu, et seda 1. mail korraldada saab ja ma arvan, et siseruumides ei ole 1. mail ka õige neid korraldada. Ma ei usu ka, et inimesed kohe tormi jooksevad, kui eriolukord lõppeb."

Kui pidu ära jääb, lubab Piir kõigilt soovijatelt piletid tagasi osta või mõne teise enda korraldatud ürituse pileti vastu vahetada. Kusjuures riigile tal mingeid ootusi pole.

"Meelelahutusüritused ei ole sellised, mida riik peaks esimese asjana doteerima hakkama. Need kulud, mis ürituste jaoks algselt tehtud, need ei ole ju nii suured. Need tuleb järgnevate ürituste pealt tagasi teenida," sõnas Piir.

2. mail peaks Saku Suurhalli juures parkimisplatsil nägema Viktor Nikulini tsirkust. Sinna lubatakse ka kõik need, kes aprillikuistest etendustest ilma jäävad, sest pileteid tsirkus tagasi ei osta. Ürituste üks korraldajaid Daniil Kuznetsov ütles, et tagasi ei osteta ka neid pileteid, mis inimesed praegu maikuuks soetavad.

"Kuna seda raha praegu ei ole. Me vaatame ka, kuidas riik edasi reageerib, sest me teame, et naaberriigis Lätis neil on juba tehtud uus seadus, et kui etendus on edasi lükatud, mitte tühistatud, siis korraldaja ei pea piletitulu tagastama," ütles Kuznetsov.

Kuznetsovi sõnul pileteid praegu väga ei ostetagi. Ta tõdes, et suure tõenäosusega tuleb edasi lükata ka mai algusesse plaanitud etendused. Aga mis ajaks täpselt, seda ta veel ei tea. Sestap oleks hea, kui valitsus eriolukorra pikendamisest aegsasti teada annaks.

Estonia Teatri juht Aivar Mäe ootab samuti, et selgus maikuu asjus võimalikult kiiresti tuleks. "Meil töötab majas 500 inimest, me anname 275 etendust aastas ja praegu on ju kõik sassis ja segamini."

2. mail peaks Estonia laval nägema muusikali "Viiuldaja katusel." Suurem osa ligi kaheksasajast piletist on välja müüdud. Mäe arvestab sellega, et tõenäoliselt eriolukorda pikendatakse. Kui selle kohta ametlik teade tuleb, on teater valmis kõik müüdud piletid tagasi ostma või ümber vahetama. Iga kriisikuuga kaotab Estonia umbes 600 000 eurot omatulu, millest poole lubab kultuuriministeerium kompenseerida.

"Selge see, et see ei ole piisav ja rahvusooper valmistab ette lisaeelarvet, kus tuleb teha ülisuuri kärpeid ja esietendusi ära jätta," märkis Mäe.

Aga kõik moesõbrad ootavad praegu 5. maid, sest siis peaks algama märtsist edasi lükkunud Tallinn Fashion Week. Ürituse peakorraldaja Anu Kikas ütles, et ka nemad on valmis pileteid tagasi müüma. Seda enam, et kevadist moenädalat maist kaugemale – suvesse lükata ei saa. Disainerid soovivad oma rõivad enne maha müüa.

"Seda kollektsiooni kinni hoida ei ole kuigi otstarbekas. Seda enam, et nad saavad praegu kasutada ainult oma e-poodide võimalusi. Tavaline salong või kauplus ju lahti olla ei tohi praegu," selgitas Kikas.