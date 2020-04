Lukas: kultuur pole esimene koht, kust kärpima peaks

Kultuuriminister Tõnis Lukas ütles, et kuigi igas valdkonnas on võimalik vajadusel kokku hoida, siis ei ole kultuur esimene koht, kust riik kärpima võiks hakata.

Valitsuse liikmete hinnangul tuleb riigil hakata peagi kulusid kärpima, et majandust toetada. Lukas kinnitas "Esimeses stuudios", et kärpimist alustatakse riigiaparaadist endast.

"Kindlasti ei ole esimene asi eesti kultuur. Ka praegu on riigiaparaadis osa asju tegemata jäänud, distantstööd tehakse, sõite ja asju nii palju pole. Küll neid kohti on, kust kokku võtta, kui kärpimiseks läheb," rääkis ta.

"Ja kindlasti riigi kulud üle vaadatakse. Selle aasta teises pooles, järgmisel aastal me peame rahanduse uuesti ažuuri saama. Aga kultuur olemuslikult kindlasti pole sihtmärk, mida valitsus hakkaks kirbule võtma," lisas minister.

Lukase sõnul ei pruugi kultuurivaldkonnas üldse kärpeid tulla. "Eesti kultuuri on vaja tema mitmekesisuses ja mina teen kõik selleks, et kärpimisel kultuuriväljundid ei kannataks," ütles ta.

"Aga igal pool on võimalik midagi kokku võtta, teha struktuurimuudatusi. Ma ei mõtle ainult formaalselt, vaid kui me mõtleme selle kogemuse peale, mis kuu aega kultuurielu meile hoopis teises formaadis on andnud, siis kultuurielu on läinud teise sängi, isegi kontserdid toimuvad. Palju niisuguseid muudatusi ühiskonnas võib toimuda, mis võib-olla jäävadki alaliselt. Ma ei taha öelda, et kultuur muutub virtuaalseks, aga kindlasti saab mingeid asju teha ka teistsuguste vahenditega ja eks me peame selle kogemuse uude perioodi kaasa võtma," rääkis ta.

"Miks ma peaks praegu ütlema kärpimisest, kui me oleme praegu teatanud kultuuriasutustele, et meie eesmärk on see see aeg üle minna nii, et funktsioonid säilivad, inimesed jäävad oma töö juurde ja avalik sektor elab natuke aega reservidest," lisas ta.

Minister: aasta teise poole üritusi pole põhjust praegu ära öelda

Kui viroloog Irja Lutsari hinnangul ei saa selle aasta suvel suurüritusi korraldada, siis Lukas on selles osas optimistlikum.

"Kui tervisenäitajad või ka haiguse tundmaõppimise käigus saadud andmed ütlevad, et ei saa suuremat vabanemist veel loota või et mingid kitsendused peavad jääma pikemaks ajaks, siis nad peavad jääma. /.../ Aga peab olema ju valmis kõige paremaks, mitte ainult kõige halvemaks. Vabas õhus ettevõtmised suve teisel poolel - praegu pole mingit põhjust neid ära öelda," rääkis minister.

Lukas tõdes, et kui üritused saavad hakata jälle toimuma, siis taastumine võtab nagunii aega.

"Isegi kui mingi kuupäev kukub ja näiteks uksed avanevad, siis ega saalid kohe täis ei tule. Korraldajad saavad ka ise aru, et mõni kuu pärast keeldude või kitsenduste mahavõtmist tuleb kindlasti veel harjuda, kutsuda, turundada. Kohe ei hakka kõik uuesti otsast peale nii nagu katkes. Sellepärast on tark praegu suuremaid üritusi edasi lükata, võib-olla mõni ka ära jätta," rääkis ta.

"Suve teises pooles, ma arvan, et me võiks olla valmis mingite avalike ürituste tegemiseks,. Näiteks ka Pärimusmuusikafestival Viljandis - praegu veel pole põhjust ära öelda, aga küll siis tulevad õigel ajal märguanded," lisas ta.