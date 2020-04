Video: kolleegid õnnitlesid Marju Lauristini kahe meetri reeglit järgides

Lauristini õnnitlema tulnud kolleegid andsid juubilarile üle Ragne Kõuts-Klemmi ja Signe Opermanni kokku pandud raamatu, kus tudengid ja kolleegid jagavad seiku ja lugusid sünnipäevalapsest. Juubilar ütles, et kingitus teeb palju rõõmu, sest lugeda talle meeldib.

Raamatu sissejuhatuses seisab:

"Marju, kas tead, kui palju jälgi oled jätnud? Sinu jäljed on olnud meie ees – tihti kättesaamatult suured ja astutud hõlmamatult suurte sammudega. Aga Sinu jäljed on ka meie sees – kõiki Sa ilmselt ise ei teagi. Mõnikord on piisanud põgusast kokkupuutest, aga mõnikord on Sinu jäljed kündnud ette sügava vao ja sidunud tahtmatult kogu eluks. Meie – Sinu õpilaste ja kaasteeliste lood on ka Sinu lood."