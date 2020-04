Lilli Jahilo: inimesed on väsinud koduriietega kodus olemast

"Annan sulle intervjuud, siis vaatan meilid üle ja hakkan maske tegema," kirjeldas Lille Jahilo oma teistmoodi kevadet. "Kuna ma pole nii palju aastaid ise masina taga istunud, siis mulle on see ääretult põnev."

Lisaks maskide kandmisele iseloomustab seda kevadet kodus olemine ja töötamine. Kas naised on hakanud kodukontorites ka välimusele vähem rõhku panema, küsis saatejuht Margit Kilumets.

"Inimesed näevad arvutite taga päris head välja," tõdes moekunstnik. "Vähemalt selles osas, mis ülaltpoolt vööd paistab. Inimesed hoiavad moraali hästi ülal."

Ta lisas, et moel on neil aegadel teistmoodi roll. "Mitmed kliendid on öelnud, et hing ihkab midagi uut, et nad ei suuda enam kodus olla nende koduriietega."

Lilli Jahilo bränd tähistab tänavu kümnendat tegevusaastat ning neil valmis just kaks kollektsiooni inspireerituna Adamson-Ericu loomingust. Uue loomingu vaatemäng tuli küll ära jätta, aga kõike tehakse nüüd virtuaalselt.

Adamson-Ericuga viis Jahilo kokku Eesti Kunstimuuseum. Kuna Jahilo sel hetkel just tõuget ootas, siis sukeldus ta meeleldi Adamson-Ericu loomingusse ning leidis, et teda ühendab kunstnikuga armastus värvide, eriti kollase vastu.

