Viirus võttis Rootsis luuletaja Helve Poska elu

Teisipäeval, 14. aprillil 2020 lahkus Stockholmis meie seas Helve Poska. Rootsis on olnud riiklik poliitika võitlusse COVID-19 viirusega palju liberaalsem, aga tänaseks on selge, et haigus tabab seal nüüd nii vanemaid inimesi kui ka vähem üldises infovoolus olevaid riigis elavaid muulasi.

Helve Poska lahkumine on ränk kaotus meie riigimehe Jaan Poska (1866-1920) hõimule, sest Helve Poska oli selles hõimus sidemeks veel Jaan Poska enda perega. Oli ta naiseks Jaan Poska noorimale pojale Jüri Poskale (8. 1. 1919-12. 1. 1974) ja seega viimastel aastatel kogu Poskade suurpere auväärne matroon.

Kuid Helve Poska oli ise ääretult loominguline isiksus ja tasub siin tsiteerida, mida kirjutati tema ühe luulekogu ilmumisel Eestis: "Helve Poska, Haapsalus 1925. aastal sündinud poetess, kes kooliteed käinud Haapsalus, Tallinnas ja Rootsis. 1944. aastal abiellus ta jur.kand. Jüri Poskaga (1919-1974) ning nende abielust sündis neli last. Helve Poska kirjanikuna-luuletajana valdab suurepäraselt sonetipärja kirjutamise harukordset kunsti, mille näiteid võib leida ta kõigis luulevalimikes."

Helve Poska on oma luulekogud avaldanud ka Eestis ja kuulus Eesti Kirjanike Liitu. Kui täna me võime lugeda ülevaateid, millised kirjanikud olid sada aastat tagasi möllanud Hispaania gripi ohvrid (loetakse ka Kafkat), siis ehk kunagi kirjutame meie, et 2020. aasta koroonakriisi ajal kaotas Eesti Kirjanike Liit just selle epideemia ohvrina Helve Poska. Seda kirjutades tekkiski mõte, et oleme arvult küll väike rahvas, kuid olles praegu eriolukoora ajas väga hõivatud sellega, mis juhtub Eestis, pole meil eriti head ülevaadet, kuidas läheb eestlastel, kes elavad täna välismaal. Raske küsimus, aga võiksime teada sedagi, kui eestlased on selle uue epideemia ohvriks langenud kodumaast eemal.

Täna langetame pea - Helve Poska (1925-2020) mälestuseks! Poeg Patric Poska kirjutab: "Nüüd on ta teel taevasse ja saab vaadata meie üle taevast."