Uus plaat HUNT / New Mysterians "Split" (This & That Tapes) 8/10

Tegemist on ühe kobeda ja kauni kassetiga, millel figureerib kaks duot (mõlemad peaaegu triod!) kahest maailma eri otsast. Ülekaalukas panustaja (enamiku lugudega) on meie oma HUNT (Hannaliisa Uusma ja Brigitta Davidjants, VJ Kristin Pärn sageli kambas), kelle avastas USA plaadifirmat This & That Tapes omav paarike, sirvides Tallinn Music Weeki esinejate nimekirja. Teine on debüteeriv Philadelphia duo New Mysterians (Brigitte Benecke ja Steph Cole, sage kaaslane Katie Haegele).

HUNT teeb otsa lahti looga "Witchcraft", mis manab pähe Kitzbergi draama viies vaatuses (HUNT ja nõidus – libahunt) ning juhatab sisse teekonna, mis on kelmikalt kummituslik ja ulmeliselt katsetuslik, sosistav ja posiv, luues lopsaka ja mitmekesise helimaakoha, kus seda ja teist paitada, patsutada, avastada. Katsetatakse küll triphoplike biitidega, küll jazzilikuma rütmiga, aga kogu kombo jääb meeldivalt ühtlane ja soe. Ühtlane, aga mitte üheülbaline! Näiteks "Siberia" kõlab justkui omamoodi arendus Jakob Juhkami ja Els Himma "Õhtusest karjamaast". Lugu "Noka vahel" oleks vabalt võinud EV 102. aastapäeva linnuteemalisel kontserdil kõrge lennu teha. "Noka vahel" peategelased part ja kajakas on uued jumalad lindude seas…

New Mysterian siseneb kassetile lõpupoole ja annab tähelepanule puhkust, jalgadele valu! On kohe kontrastselt süntpopim, üheplaanilisem, heakõlalisem, nagu üks elektrooniline tantsumusa olema peabki. Ei midagi ülemäära meeldejäävat, aga omalaadne sünt võib käivitada neid, kellele läheb korda nt witch house (Crystal Castles, TR/ST, Salem jt). "You're here to dance," kõlab kristallselge kahehäälne kutse tantsule. Elektromüstiline läbi keha lõdvestumine võib alata.