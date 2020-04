Rahvusooper näitab Toomas Eduri balletti "Modigliani – neetud kunstnik"

Rahvusooper Estonia jätkab virtuaalsete etenduste näitamist ka sel laupäeval. 25. aprillil kell 19 tuleb Estonia Facebooki lehel ülekandena näitamisele Toomas Eduri ballett "Modigliani – neetud kunstnik" . Balletile on loonud muusika helilooja Tauno Aints ja teose maailmaesietendus toimus Rahvusooperis Estonia 2012. aastal.

Ballett jutustab värvika loo 20. sajandi ühe kuulsama kunstniku Amedeo Modigliani (1884–1920) tormilisest elust. Tema ekstsentriline natuur, kirglikud armulood, rivaalitsemine Picassoga, sõltuvus- ja terviseprobleemid – see kõik on pakkunud balleti sünniks rohkelt materjali.

"See on lugu Modigliani kangekaelsest pürgimisest omanäolise kunsti viljelemisel ja kirglikust armastusest, mis oma andumuses võib olla piiritu," on öelnud balleti lavastaja ja koreograaf Toomas Edur.

Laupäeva õhtul tuleb näitamisele otsesalvestus, mis võeti koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga üles 2014. aasta jaanuaris. Muusikaline juht ja dirigent on Risto Joost, kunstnik Liina Keevallik, osades Anatoli Arhangelski, Alena Shkatula, Sergei Upkin jpt.

Teatriõhtule kohaselt algab etendus laupäeval kell 19 ja jääb järele vaadatavaks üheks nädalaks. Etendus on publikule tasuta, Facebooki kontot vaatamiseks omama ei pea.

Rahvusooper tänab südamest häid pikaaegseid koostööpartnereid Eesti Rahvusringhäälingut ja Estonian Records Productionit, kellega koostöös etendused läbi interneti publikuni tuuakse.