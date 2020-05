Portaaliteater | Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo lavastus "Savisaar"

"Savisaar" on ettekanne, kus põimuvad antiiktragöödia ning muusikal. Näitlejad ja 50-liikmeline koor kannavad ette stseenid, laulud ja tantsud, mis käsitlevad küsimust võimust. Ettekande südamikus on karakter nimega Savisaar - kuningas, kes seisab järjekordse valimisteöö künnisel. Selle öö jooksul peab ta langetama saatusliku valiku, kuid inimlik võimuiha ei muuda raskel hetkel pilku selgemaks. See on Eesti poliitika alateadvus, sünge, ihar ja hukatuslik. Eesti poliitika pealispinnal käivad aga laulud ja tantsud nagu alati. Inimeste unistused ja pettumised avanevad läbi eepiliste, traagiliste ning koomiliste laulude.

Ene-Liis Semperi ja Tiit Ojasoo lavastus käsitleb küsimust võimust. Mida teeb võim inimesega? Mida teeb inimene võimuga? Kuidas lahti lasta sellest, mis on moodustanud sinu identiteedi juba aastakümneid? Miks üldse lahti lasta? Kas on elu väljaspool võimu? Lavastus tõukub Edgar Savisaarest, kuid ei ole lavastus temast. Savisaar on näide. Näide sellest, kuidas antiiktragöödiatest tuttavad valikud, karakterid ja saatused kehtivad ka tänapäeval ühes Vabaduse väljaku ääres punastest tellistest hoones.

Lavastajad Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo, heliloojad Vaiko Eplik ja Jakob Juhkam, laulusõnad Vaiko Eplik, tekstid Eero Epner, Tarmo Jüristo ja Aare Pilv. Laval Marika Vaarik (nimiosas), Rea Lest, Helena Pruuli, Gert Raudsep, Rasmus Kaljujärv, Simeoni Sundja, Jörgen Liik, Ragnar Uustal, Jarmo Reha, külalistena Liina Vahtrik ja Raivo E. Tamm ning Noorte Segakoor Vox Populi. Dirigent Janne Fridolin.