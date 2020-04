Portaaliteater | Üllar Saaremäe lavastus "Jaanituli"

Vennad Üllar ja Rünno Saaremäe tõid 2001. aastal vaatajate ette lavastuse "Jaanituli", mis jäädvustati režissöör Peeter Simmi käe all mõni aasta hiljem ka telelavastusena. "Jaanituli" jääb "Portaaliteatris" järelvaadatavaks ka pärast eriolukorra lõppu.

Rakvere Teatri lavastus jutustab elu võimalikkusest Ida-Virumaal. Selles kahe venna loos on lisaks traagikale ka paras annus musta huumorit. Lavastuse lõppedes langevad näilisuse kulissid ja päevavalgele ujub tõde oma täies hiilguses.

"Jaanitule" režissööri Peeter Simmi sõnul üritati teha midagi täiesti uut, sest projekti eelarve oli olematu. "Kuna kogu raha läks võttekohti otsides bensiini peale, siis puudus meil ka võimalus dekoratsioone ehitada. Ülesvõtte idee sündis praktilisest vajadusest. Lõpuks otsustasime kolme seinaga dekoratsiooni kasuks. Inimese valu läbi näitleja on olulisem kui vineer. Me ei tahtnud teha vaest filmi. Novaatorlus tekib sellest, et head ideed kompenseerivad vaesuse," mõtiskles Simm.

Osades Toomas Suumann, Eduard Salmistu ja Ülle Lichtfeldt. Autor Rünno Saaremäe, lavastaja Üllar Saaremäe, režissöör Peeter Simm, juhtoperaator Kristjan-Jaak Nuudi.