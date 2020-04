Portaaliteater | Voldemar Panso lavastus "Ühe koosoleku protokoll"

"Ühel ehitusel on leidnud aset tõepoolest ennekuulmatu sündmus, kui terve brigaad eesotsas brigadir Potapoviga on keeldunud vastu võtmast preemiat , sest ta leiab, et Ehitustrust on saanud preemia teenimatult ja järelikult ebaõiglaselt. Potapovi pealekäimisel kutsutakse kokku trusti parteikomitee erakorraline koosolek. Võib arvata, et kommunist Potapovit ootavad ees , tagasihoidlikult öeldes, üpris tülikad ebameeldivused," kirjutas 1976. aastal Sirbis ja Vasaras Kalju Uibo.

Samuti lisas Uibo, et pärast pikka ja keerukat arutamist, kus algul ei näi Potapovil olevat kuigi palju šansse võitjaks tulla, hakkab vaekauss ometi tema poole kalduma. "Teda toetab lõpuks parteikomitee liikmete enamus, kaasa arvatud parteikomitee sekretär Solomahhin. Kuigi segane olukord pole sellega veel lahenenud ja ees seisab veel tõsine mehisuse proov, saab ometi selgeks, et Potapovi poolel on tõde ja tõeliselt riiklik mõtlemine, et ta näeb kaugemale kui näiteks trusti kogenud direktor Batartisev."

TRA Draamateatri lavastus kahes vaatuses. Aleksandr Gelmani näidendi on tõlkinud Reet Reiljan, lavastanud Voldemar Panso. Osades Einari Koppel, Eino Baskin, Alfred Mering, Tõnu Aav, Meeli Sööt, Hans Kaldoja jt.