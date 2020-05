Digikultuuriaasta videolood: Eesti rahvusraamatukogu

Rahvusraamatukogu teenusedisainer Margus Veimann rääkis lähemalt sellest, millised lahendusi nad pakkusid eriolukorra ajal.

"Keerates ajamasin eriolukorra algusesse, siis jätkasime kohe raamatukapi teenusega, mis asub meil maja ees," selgitas Veimann ja lisas, et nad võimaldasid inimestel tellida raamatuid raamatukappi ja need sinna ka tagastada. "Konks oli selles, et nõudlus oli suurem kui raamatukapi mahutavus, mille järgselt otsustasime, et võimaldame tööpäeviti ka inimkontaktivaba laenutust rahvusraamatukogu fuajeest."

Samuti kiitis ta digikultuuriaasta valguses erinevaid e-kanaleid. "Näeme nendes enese mõistes rekordeid, näitena otsinguportaal, läbi mille me võimaldame ligipääsu erinevatele tasulistele teadusandmebaasidele, seal me näeme tugevat kasvu," sõnas rahvusraamatukogu teenusedisainer ja tõi välja ka kolleegid haridusosakonnas, kes korraldasid õpilastele GIFi-konkursi. "Eesmärk oli leida DIGAR-ist kultuuripärand üles, panna erinevad plakatid ja postkaardid panna elama ja anda neile tänapäevane kuju."