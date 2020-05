Ilmus Spike Lee uue filmi "Da 5 Bloods" esimene treiler

Filmis astuvad üles Chadwick Boseman, Delroy Lindo, Jonathan Majors, Paul Walter ja Jean Reno ning see räägib neljast sõjaveteranist, kes naasevad Vietnami, et otsida üles oma langenud meeskonnajuhi (Boseman) säilmed ja maetud varandus.

See pole Lee esimene Netflixis esilinastuv projekt – tema filmi "She's Gotta Have It" põhjal loodud telesarja kaks hooaega esilinastusid samuti Netflixis. Samuti on tal töös filmiversioon David Byrne'i Broadway-show'st "American Utopia" ja "Prince of Cats", mis on hip-hopi versioon Romeo ja Julia loost.

Spike Lee lavastas ja kirjutas stsenaariumi koos Danny Bilsoni, Paul DeMeo, Matt Billingsly ja Kevin Willmottiga. Willmott abistas Leed ja Charlie Wachteli ka Lee eelmise filmi, "BlacKkKlansmani" (2018) parima mugandatud stsenaariumi Oscariga pärjatud stsenaariumi kirjutamisel.