Spike Lee valiti esimese afroameeriklasena Cannes'i filmifestivali žürii esimeheks

"Cannes'i filmifestival on avaldanud minu filmikarjäärile suurt mõju. Võib vabalt öelda, et Cannes tegi minust selle, kes ma praegu filmitegijana olen," märkis Lee oma avalduses.

"See algas juba 1986. aastal minu esimese mängufilmiga "She's Gotta Have It", mis võitis erikava "Directors' Fortnight" raames Prix de la Jeunesse'. Sellest järgmine oli aasta 1989 ja "Do the Right Thing", mis valiti põhivõistlusprogrammi," lisas ta.

"Kokkuvõttes on mul au olla esimene Aafrika diasporaast pärit inimene, kes on nimetatud Cannes'i žürii esimeheks," ütles Lee.

Kokku on Cannes'i filmifestivalil esilinastunud seitse Lee filmi, nende hulgas "Jungle Fever" (1991), "Girl 6" (1996), "Summer of Sam" (1999), "Ten Minutes Older" (2002) ja "BlacKkKlansman" (2018), mille eest pälvis ta ka festivali peapreemia. See oli Lee hüppelaud 2019. aasta Oscaritele jõudmiseks, kus ta võitis Oscari parima kohandatud stsenaariumi eest.

"See filmitegija, kes on ühtlasi stsenarist, näitleja, toimetaja ja produtsent, on 62. eluaastaks teinud arvukalt kultusobjektideks kujunenud filme ning toonud kaasaegse kino linale erinevate aegade olulised küsimused ja probleemid. Aga ta pole seejuures kunagi publikut silmist lasknud ja on püüdnud iga järgmise filmiga suurendada nende teadlikkust, miks ta seda teeb," märkis Cannes oma avalduses.

"Spike Lee vaatenurk on väärtuslikum kui kunagi varem. Cannes on loogiline koht ja ülemaailmne kõlakatus neile, kes (taas)äratavad meeli ning seavad kahtluse alla meie seisukohti ja kehtestunud ideid. Lee sütitav isiksus paneb asjad kindlasti liikuma," lisas festival.

Spike Lee võtab esimehe rolli üle lavastaja Alejandro G. Iñárritult, kelle žürii andis 2019. aasta Kuldse Palmioksa Bong Joon Ho filmile "Parasiit", mis on ka ajaloo esimene Lõuna-Korea film, mis on kunagi olnud parima filmi Oscarile nomineeritud.

Cannes'i 2020. aasta festivali programm ja ülejäänud žürii kuulutatakse välja aprilli keskel. 72. Cannes'i filmifestival toimub 12.–23. maini.